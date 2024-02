Van Bommel had een vraag voor de kritische journalisten na bereiken finale: "Vinden jullie dit normaal ofzo?"

Mark van Bommel is met Antwerp nog steeds in de running voor een prijs. De Nederlandse trainer van The Great Old ziet dat als een heel groot succes na al wat er gebeurd is dit seizoen.

"Het is niet makkelijk om twee jaar op rij in de bekerfinale te komen", begon Van Bommel. "Of vinden jullie van wel?", vroeg hij aan de aanwezige journalisten. "Jullie zitten er precies bij alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Vinden jullie dat normaal ofzo? Ik ben trots dat we weer naar Brussel gaan."

Van Bommel vond het dan ook terecht een sterke prestatie tegen KV Oostende. "We begonnen erg goed met agressief spel naar voor. We kwamen ook verdiend op voorsprong en behielden daarna de controle. Voor de tweede goal hadden we twee minuten balbezit."

Laat die finale maar op Hemelvaartsdag staan

Voor Van Bommel een succes, want het is dit seizoen niet makkelijk geweest. Hij kreeg de vraag of die beker nodig is om het seizoen te redden. "We hebben leergeld betaald in de Champions League, maar we verloren daardoor ook punten in de competitie. Vergeet niet dat we ook de Supercup wonnen. We hebben vorig seizoen alles gewonnen wat er te winnen viel."

Maar er moest ook verkocht worden en de groep werd steeds jonger. "We hebben een jonge ploeg en we hebben een heel goeie jonge speler verkocht. Dit is een situatie waarin wij het moeten hebben van het team, met vallen en opstaan."

"Dat is niet altijd de manier waarop we willen voetballen. Je moet ook wat geluk hebben. En nu Union...Voor het Belgisch voetbal hoop ik dat ze zover mogelijk geraken in de Conference League, maar laat die finale maar op Hemelvaartsdag staan."