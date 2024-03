Onderdeel van de malaise? 'Deze transfers wou Deila afgelopen winter doen, maar hij kreeg een njet'

Ronny Deila ligt momenteel zwaar onder vuur bij Club Brugge. De zwakke prestaties van de voorbije weken worden hem zwaar aangerekend door de fans.

Twintig punten achterstand in de rangschikking van de Jupiler Pro League op competitieleider Union SG. Uitgeschakeld in de halve finales van de Croky Cup. Het seizoen van Club Brugge lijkt zo helemaal voorbij, want met dit vormpeil verwacht niemand nog een stunt in de Conference League.

De supporters zijn al enkele weken niet te spreken over de prestaties van blauwzwart en zeker de laatste twee weken wordt vooral gekeken naar trainer Ronny Deila als grote zondebok voor de malaise die de club momenteel doormaakt.

Club Brugge behoudt voorlopig nog altijd het vertrouwen in zijn trainer, maar de vraag is voor hoelang nog. Zeker als je weet dat er zondag opnieuw een topper op de agenda staat. Dan geeft Club Brugge immers KRC Genk partij.

Verkeerd transferbeleid bij Club Brugge

Een nieuwe nederlaag lijkt geen optie als de Noor zijn vel wil redden. Al is Deila zelf ook enorm misnoegd over hoe de zaken lopen in het Jan Breydelstadion. Volgens Het Belang van Limburg is de trainer vooral boos over het transferbeleid van de voorbije wintermercato.

Deila wou een centrale verdediger, maar in de eerste plaats eigenlijk een verdedigende middenvelder aantrekken. Raphael Onyedika is volgens hem niet de ideale zes. De trainer zou zijn wensen aangegeven hebben maar geen gehoor gevonden hebben. En zo zit hij met de gebakken peren, door het foute transferbeleid van het bestuur van Club Brugge.