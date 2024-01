Ronny Deila met drie grote kopzorgen: "Moeten op alles voorbereid zijn"

Club Brugge lijkt klaar voor het tweede deel van de competitie. Al moet het natuurlijk de achterstand van 14 punten op Union SG nog wegwerken.

Het wordt geen gemakkelijke opdracht voor Club Brugge om competitieleider Union SG bij te benen, maar trainer Ronny Deila heeft er een goed oog in dat zijn team beter dan ooit dit seizoen voor de dag zal komen.

Toch zit hij ook met drie grote kopzorgen. Jongens die het goed doen, genieten nu eenmaal de nodige interesse: Skov Olsen (Sociedad), Meijer (Bologna) en De Cuyper (welke ploeg niet) kunnen zomaar weg zijn.

Deila wil zijn ploeg samenhouden, maar er is altijd nog de wet van de juiste transfersom. Ook het Clubbestuur wil eigenlijk geen spelers van de hand doen in januari. “Alleen kun je nooit met zekerheid zeggen dat dit zal lukken”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “In het voetbal kan het in a split second veranderen. We moeten op alles voorbereid zijn.”

Voorlopig is enkel Tajon Buchanan weg, waardoor er eigenlijk ook weinig tot geen moeite gedaan moet worden om zelf iemand te halen. “Als er een uitgaande transfer is, moeten we sowieso de markt op”, voegt Deila er wel aan toe.