Hugo Broos heeft wel wat te zeggen over de vermeende interesse van Club Brugge

Hugo Broos werd deze week gelinkt aan Club Brugge. Daar zou de bondscoach van Zuid-Afrika mogelijk technisch directeur kunnen gaan worden. De man zelf heeft nu ook gereageerd op de interesse.

Club Brugge denkt volgens Het Laatste Nieuws aan Hugo Broos om de job van technisch directeur op zich te nemen. De 71-jarige gewezen speler van Club Brugge (1983-1988) en Anderlecht (1970-1983) is momenteel nog bondscoach van Zuid-Afrika.

Hij zou Technical Director moeten gaan worden bij blauw-zwart. Broos zelf ontkent dat er al gesprekken gaande zijn. "Ik heb ook gehoord dat ik bij de kandidaten hoor om die job in te vullen. Ik heb het gehoord op het VTM-nieuws", aldus Broos in een reactie bij HUMO.

Hugo Broos zegt dat er nog geen contact was met Club Brugge

"Maar er is nog geen contact geweest en ik weet dus van niets. Voor ik er iets kan over zeggen, moet ik eerst weten wat ze van mij zouden verwachten", is de bondscoach van Zuid-Afrika duidelijk over de mogelijke job.

Toch staat Broos zeker open voor een job dichter bij huis. Door de Afrika Cup was hij een tijdje ver weg van huis en zijn kleinkinderen misten hem. Dat kan een mogelijke reden zijn om op termijn terug te keren naar België. Broos lijkt alle pistes open te houden, maar wil niet voor zijn beurt spreken. Wanneer toont Club Brugge officieel interesse?