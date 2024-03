Johan Boskamp ziet het al gebeuren: "Van Bommel en Overmars naar Belgische topclub"

Royal Antwerp FC pakte vorig seizoen de dubbel. Even goed doen is ondertussen heel erg moeilijk geworden.

De beker, de landstitel en de supercup pakken. Een campagne in de Champions League en ondertussen opnieuw ook een bekerfinale. Niemand die er aan twijfelt dat de passage van Mark van Bommel bij Royal Antwerp FC een gigantisch groot succes is. Of moeten we was zeggen, want aan de Schelde vrezen ze dat de Nederlander na dit seizoen zal vertrekken.

Ook Johan Boskamp houdt er rekening mee. Hij ziet zelfs een hele carrousel op gang komen richting volgende zomer in de Jupiler Pro League. Heel wat ploegen zullen na dit seizoen een nieuwe trainer binnenhalen.

Club Brugge zoekt een technisch directeur

“Van Bommel heeft het natuurlijk fantastisch gedaan bij Antwerp. Hij heeft zichzelf weer helemaal op de kaart gezet na enkele mindere passages bij PSV en Wolfsburg”, klinkt het bij Boskamp in Het Belang van Limburg.

Sportief loopt het nu in de competitie wat minder, al is daar een reden voor, maar die zou precies ook voor het vertrek van Van Bommel kunnen zorgen. “Door die schorsing voor Overmars is hij nu wel zijn aanspreekpunt kwijt. Bij een mooie aanbieding denk ik dat ie pleite is.”

Boskamp denkt al meteen aan een andere Belgische topclub die het duo van The Great Old zou kunnen binnenhalen. “Misschien wel naar Club Brugge? Dan kan Overmars gelijk mee. Ze zoeken daar toch nog een technisch directeur, of niet soms?”, besluit de Nederlander.