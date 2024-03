📷 Maar liefst vier sterkhouders niet in selectie van Club Brugge

Club Brugge speelt zondag de topper tegen KRC Genk. Maar liefst vier sterkhouders zijn al zeker niet van de partij.

Club Brugge likt nog steeds zijn wonden na de verloren topper tegen RSC Anderlecht afgelopen weekend en de bekeruitschakeling van deze week, in de halve finale tegen Union SG.

Blauwzwart moet dringend de rug rechten, maar de volgende opdracht is opnieuw een absolute kraker. Zondag moeten de troepen van trainer Ronny Deila het opnemen tegen KRC Genk.

Over en out voor Ronny Deila?

Een nieuwe topper en daarvoor kan de Brugse oefenmeester op zeker vier sterkhouders geen beroep doen. Club Brugge maakte de selectie voor het duel met de Limburgers bekend en daarin ontbreken Mignolet, Nusa, Balanta én Thiago.

Thiago is volgens Het Laatste Nieuws out door overbelasting, bij Nusa gaat het om een 'kleine blessure'. Mignolet viel afgelopen woensdag geblesseerd uit in de bekerpartij. Hij liep een scheur in de hamstrings op.

Een opsteker voor Deila is dat Zinckernagel wel weer beschikbaar is voor deze wedstrijd, die nu al een beetje beschouwd wordt als de allerlaatste kans voor de trainer van blauwzwart. Als er in Genk verloren wordt, dan lijkt het verhaal van Deila over en out.

Ook Talbi, die vrijdag nog scoorde voor Club NXT, is opnieuw van de partij. Zien of hij speelkansen krijgt van Deila.