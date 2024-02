Club Brugge en Ronny Deila hebben een extra troefkaart in handen

Vorig weekend maakte Chemsdine Talbi opnieuw zijn opwachting bij Club Brugge. Hij speelde met Club NXT mee tegen Zulte Waregem.

Bijna acht maanden was Chemsdine Talbi er niet bij. Hij liep een zware knieblessure op, maar is nu helemaal weer fit voor het grote werk.

Talbi leek vorig seizoen op weg om een vaste waarde in de A-kern van Club Brugge te worden, nadat hij enkele keren het heel goed deed als invaller.

De knieblessure gooide echter roet in het eten. “Ik voel dan wel dat ik nog niet op het niveau van vorig jaar zit, maar ik geef mezelf de nodige tijd”, vertelt Talbi zelf aan Het Nieuwsblad.

Hevige concurrentie op het middenveld

Het was de eerste keer dat hij in zijn carrière met zo’n zware blessure af te rekenen kreeg, maar uiteindelijk heeft hij het naar eigen zeggen mentaal allemaal goed kunnen plaatsen.

“Ik voel me goed in mijn vel en probeer nu zoveel mogelijk minuten te maken. Normaal gezien train ik mee met de A-kern, maar het is nu ideaal om opnieuw minuten te kunnen maken met Club NXT”, klinkt het bij de speler.

Als middenvelder een plekje in de eerste ploeg bemachtigen wordt alvast geen gemakkelijke opdracht als je ziet welke concurrentie er allemaal is.