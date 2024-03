Moet paars-wit na één jaar al een zomers vertrek vrezen? 'Spaanse clubs hebben oog laten vallen op sterkhouder van Anderlecht'

Maar succes komt met een prijs natuurlijk. Een aantal Anderlecht-spelers vallen op door hun prestaties, ook in het buitenland. Zo zal paars-wit deze zomer goed zijn best moeten doen om hun spelers te houden.

Iemand die zich dit seizoen al flink heeft kunnen bewijzen is Kasper Dolber. De spits werd afgelopen jaar voor 5 miljoen euro gehaald bij OGC Nice.

Volgens transferexpert Ekrem Konur wordt Dolberg gevolgd door Sevilla, Girona FC en Valencia. De Spaanse clubs houden zijn situatie nauwlettend in de gaten.

Dolberg heeft bij Anderlecht nog een contract tot juni 2027. Hij scoorde dit seizoen al 12 doelpunten en gaf 2 assists in 26 wedstrijden.

Sevilla FC, Girona FC and Valencia CF are monitoring the situation of RSC Anderlecht's 26-year-old Danish striker Kasper Dolberg. pic.twitter.com/KaejkF69Hk