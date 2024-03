Problemen blijven Renaud Emond volgen, nu ook voor wedstrijd tegen Anderlecht

Pech voor Renaud Emond. De doelpuntenmaker van KAS Eupen is opnieuw ziek en zou zondag mogelijk niet in de basis kunnen staan.

Bij zijn eerste wedstrijd met AS Eupen, had Renaud Emond een erg belangrijk doelpunt gescoord tegen RWDM. Men dacht dat de "Feniks" was herrezen, maar het vervolg was verliep wat moeilijker. De ex-Standard speler werd ziek, miste drie wedstrijden en scoorde sinds zijn debuut bij Eupen niet meer.

Deze zondag gaat Eupen op bezoek bij RSC Anderlecht voor een wedstrijd die moeilijk belooft te worden. Er moet een punt gepakt worden tegen Anderlecht dat in vorm is. Maar Renaud Emond zou, volgens onze informatie... opnieuw ziek geworden zijn.

Het blijft afwachten of hij op tijd beter geraakt. Er wordt in ieder geval verwacht dat hij zeker niet zal starten. De aanvaller heeft deze week namelijk niet volledig getraind.