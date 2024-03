Teleurstelling is groot bij KVC Westerlo dat alweer kansen vergeet af te werken, maar strijdlust nog groter

KVC Westerlo heeft vrijdagavond met 0-1 verloren van Charleroi. Een uithaal van invaller Guiagon was voldoende voor de Zebra's om de punten weer mee naar huis te nemen.

Westerlo had zich veilig kunnen stellen, maar verliest zo tegen een rechtstreekse concurrent. "We moeten ons hoofd nu gewoon omhoog houden. Iedereen is natuurlijk erg teleurgesteld. We moeten de goede zaken van deze wedstrijd meenemen en ook zien waar we het beter moeten doen", reageerde Griffin Yow na afloop.

Afgelopen week werd er tegen STVV ook met 1-0 verloren. Kruipt er dan wat ongerustheid in de groep? "Nee, ik denk dat we een goede mentaliteit hebben. We weten wat we moeten doen."

De Kemphanen hadden wel veel kansen, maar vergaten alleen te scoren. "We moesten onze kansen afmaken, hun keeper had een goede dag. Maar het is aan onze aanvallende spelers om het af te maken", gaat Yow verder.

Met hoe de tweede helft verliep, dacht iedereen op de tribunes dat Westerlo als eerste zou scoren. "Iedereen had dat gevoel wat. We hadden pech, het was niet ons dagje."

Scheidsrechter Bram Van Driessche maakte zich niet al te populair in 't Kuipje door een aantal discutabele beslissingen in het nadeel van Westerlo te nemen. "We moeten het niet op de scheidsrechter steken. We moeten naar onszelf kijken om te zien waar we het beter hadden kunnen doen", besluit Yow.