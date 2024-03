Brian Riemer gelooft volop in de jeugd en haalt twee jonkies bij de selectie voor clash met KAS Eupen

RSC Anderlecht speelt op zondag tegen KAS Eupen opnieuw een belangrijk duel met oog op het vergaren van zoveel mogelijk punten met oog op de start van de play-offs. Voor het duel met de Oostkantonners rekent coach Brian Riemer andermaal op de jeugd.

Brian Riemer heeft in zijn selectie voor het duel met KAS Eupen ervoor gekozen om twee extra jonkies uit de RSCA Futures naar de A-kern te halen. Op die manier zal er tegen de Oostkantonners heel wat jeugd op de bank zitten - of zelfs spelen.

Tristan Degreef is er na een blessure opnieuw bij in de kern van Brian Riemer, terwijl de Deen achterin ook gekozen heeft voor Amando Lapage. Door de schorsing van Jan Vertonghen is de spoeling achterin bij Anderlect sowieso wat dun. Daar profiteert Lapage nu van.

Met ook nog onder meer Théo Leoni, Killian Sardella en Zeno Debast in de selectie is het geloof van paars-wit in de eigen jeugd alleen maar toegenomen de voorbije maanden en jaren. Ook Mario Stroeykens werd zich steeds meer op als een absolute sterkhouder.

Benieuwd of ook Degreef en Lapage tegen KAS Eupen op speelminuten mogen rekenen. De kloof tussen Anderlecht en Union is sinds zaterdag opnieuw elf punten, terwijl de Panda's dringend punten nodig hebben in de strijd tegen degradatie.