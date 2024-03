Hugo Broos heeft een heel goede reden om voor Club Brugge te kiezen

Hugo Broos werd de voorbije dagen gelinkt aan Club Brugge. Hij zou er de functie van technisch directeur opnemen.

Volgens De Morgen ziet CEO Bob Madou in Hugo Broos het ideale profiel passend in de structuur van een sportdirecteur, een voetbaldirecteur en een technisch directeur.

Broos zou de trainer en zijn technische staf beter moeten maken, door mee op het trainingsveld te staan en ook een klankbord te zijn met betrekking tot de tactiek en sportieve keuzes. Met het transferbeleid zou hij zich dan weer niet mogen moeien.

Hugo Broos ontkent voorlopig samen gezeten te hebben met Club Brugge, maar volgens De Morgen is dat wel degelijk het geval en gebeurde het zelfs al meerdere keren.

Hugo Broos wil dicht bij huis aan de slag

Broos is niet de enige kandidaat, aldus de krant, en ligt bovendien ook nog onder contract bij Zuid-Afrika waar hij bondscoach is. Al is hij er niet bepaald gelukkig en wil hij van zijn contract af. Daarvoor is hij nu ook naar Afrika gereisd.

Broos woont vlakbij het Jan Breydelstadion en zit er geregeld in de tribune. Zijn werk in Zuid-Afrika wordt meer en meer als een last ervaren. Het telkens weg zijn van de familie weegt ook bijzonder zwaar door.

Dat zou wel eens de doorslag kunnen geven om helemaal voor Club Brugge te kiezen. “Ik mis mijn kleinkinderen steeds meer. Ik voel dat het moeilijker wordt om lang weg te blijven”, vertelt de ex-trainer van Club Brugge aan HUMO.