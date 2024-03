Imke Courtois benoemt het grote probleem van Club Brugge en Ronny Deila

Club Brugge zit in een stevige dip. De voorbije acht dagen bereikte de crisis een absoluut dieptepunt.

Club Brugge heeft het al enkele wedstrijden bijzonder moeilijk. Er wordt niet vlot gescoord en er vallen geregeld diep in de tweede helft tegendoelpunten. De voorbije acht dagen waren een hel voor de Clubsupporters.

Blauwzwart verloor niet alleen in eigen huis tegen aartsvijand RSC Anderlecht waardoor het een nieuwe landstitel helemaal mag vergeten, maar het werd ook uitgeschakeld in de halve finale van de Croky Cup door Union SG.

“Deila krijgt steeds meer kritiek”, merkt Imke Courtois op in De Zondag. “Al zeker nu ze de bekerfinale missen, dat was misschien hun laatste strohalm om hun seizoen een beetje op te vrolijken.”

Deila mist de aanwezigheid van Vincent Mannaert

Toch is hij voor de analiste een deel van het probleem. “Het is een feit dat Deila als coach meer moet halen uit deze spelersgroep. Anderzijds kun je hem ook de vele tegengoals in de slotminuten of het gebrek aan efficiëntie van Thiago en Skov Olsen, woensdag op Union, niet aanwrijven.”

Maar Courtois ziet ook hoe Vincent Mannaert, nu hij besliste om er na dit seizoen mee op te houden in het Jan Breydelstadion, niet meer opduikt in Westkapelle. Zo mist Deila bij Club Brugge de Marc Overmars die Mark van Bommel wel heeft.

“Club is blijkbaar wel op zoek naar een technisch directeur, want het is een complexe job geworden waar veel extra-sportieve zaken bijkomen. Maar ik denk wel dat de nieuwe CEO Bob Madou ook beslagen is inzake voetbal. Genk-Club wordt voor beide clubs in elk geval zeer belangrijk”, besluit Courtois.