Vincent Mannaert weet wat hij zeker niet zal missen wanneer hij vertrekt bij Club Brugge

Vincent Mannaert kondigde eind november aan dat hij na dit seizoen zal stoppen als CEO bij Club Brugge. Een opvolger is ondertussen ook al gevonden met Bob Madou.

Vincent Mannaert zal na dit seizoen geen CEO meer zijn van Club Brugge. Hij blijft nog wel tot op het einde van dit voetbaljaar bij Club, om mooi af te sluiten. Hij wou ook helpen met het zoeken van een opvolger, die ze met Bob Madou nu gevonden hebben.

"Voor mij was het tijd om te stoppen", vertelde Mannaert bij De Tijd. "Ik voelde mijn drive en goesting beetje bij beetje wegebben. Na 17 jaar aan het hoofd van Belgische clubs verval je natuurlijkerwijs in een soort routine. Die wilde ik doorbreken. Al zal ik de collega’s en trouwe achterban van Club Brugge missen."

Maar er is ook iets wat hij absoluut niet zal missen. "Wat ik niet zal missen, is de stress die ik voor en tijdens elke wedstrijd voel. Toen ik 17 jaar geleden bij Zulte Waregem begon, dacht ik dat die zenuwen mettertijd zouden kalmeren, maar dat is nooit gebeurd."