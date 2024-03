Is vandaag dé belangrijkste dag in jaren voor het Belgische voetbal? Dit is de planning van BAS in circus met Anderlecht en Genk

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport buigt zich vandaag over de befaamde penaltygate. De Limburgers willen de wedstrijd op het veld van RSC Anderlecht herspelen.

Onze titel is niét overdreven. Het is niet voor niets dat FIFA, UEFA én de bobo's van de andere (Europese) competities op het puntje van hun stoel naar de uitspraak zullen kijken. De vraag is: schept het Belgisch Arbitragehof voor de Sport een precedent of niet?

Nog even herhalen: KRC Genk wil de wedstrijd op het veld van RSC Anderlecht herspelen? Het Referee Department oordeelde dat herspelen niet aan de orde was, terwijl de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal van mening was dat de Limburgers wél een punt hebben.

Volgende aflevering: Anderlecht ging in beroep en trok naar het BAS. Vandaag wordt dat beroep behandeld. Eventuele datum om te herspelen: dertien maart. Al spreekt het voor zich dat (quasi) de volledige voetbalwereld hoopt dat dit niet zal gebeuren.

Wordt RSC Anderlecht - KRC Genk herspeeld?



