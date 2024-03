Kan Bayern de ongelooflijke 'Harry Kane-vloek' eindelijk doorbreken?

Bij Bayern München hangt er spanning in de lucht. De club speelt dinsdag de terugwedstrijd tegen Lazio in de CL. Sommigen die bijgelovig zijn, wijzen naar Harry Kane, die nog nooit een trofee won in zijn carrière.

Zal Harry Kane ooit nog een trofee winnen? Dat is een vraag die meer en meer gesteld wordt. En niet onlogisch, gezien hij al 30 jaar oud is.

Hij zat er een paar keer dichtbij, maar telkens struikelde zijn team op de laatste trede. Dat team was tot vorig seizoen natuurlijk Tottenham. Het 'verliezers'-aura dat Spurs omringt is legendarisch, met drie verloren finales (2 in de League Cup in 2015 en 2021, één in de Champions League in 2019) en een tweede plaats in de Premier League in 2017, was Harry Kane er telkens dichtbij.

Ook bij het nationale team heeft Harry Kane, aanvoerder en topscorer aller tijden van Engeland (62 doelpunten in 89 wedstrijden), het succes bijna mogen voelen: een vierde plaats in 2018 en vooral de nederlaag in de finale van het EK in 2021 in Wembley lieten diepe sporen na.

Toen hij afgelopen zomer bij Bayern München tekende, dacht men dat Harry Kane nauwelijks beter kon kiezen om zijn negatieve reeks te doorbreken. Der Rekordmeister, staat garant voor minstens één trofee per seizoen.

Toen Bayern München afgelopen november in de tweede ronde van de DFB-Pokal werd uitgeschakeld door Sarrebrück (3e divisie), begon men zich in München al vragen te stellen.

Ergst nog, op individueel niveau kan niemand iets verwijten aan de voormalige spits van Tottenham: Harry Kane is misschien wel bezig aan het beste seizoen van zijn carrière.

En toch is dat niet genoeg: Bayern München kijkt toe hoe Bayer Leverkusen recht op de landstitel afgaat, die men ook als vervloekt beschouwde als Tottenham. Maar als we eerlijk zijn, vorig seizoen was Borussia Dortmund ook heel dicht bij het aftroggelen van de titel in Duitsland.

Na verloop van tijd stapelen de vragen zich op en de 1-0 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League achtste finale zal de bijgelovigen niet geruststellen.

Deze dinsdag spelen Kane en Bayern voor (wat lijkt op) hun laatste kans op een trofee dit seizoen. Althans, voor Kane in clubverband: er is nog het EK 2024 over enkele maanden.