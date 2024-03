'Real Madrid wil nog een ster halen bij Bayern München'

De transfersaga rond Kylian Mbappé blijft maar duren. De Fransman zal naar alle waarschijnlijkheid volgende mercato de overstap maken naar Real Madrid.

Maar daar blijft het niet bij. De Koninklijke is van plan om ook te gaan shoppen bij Bayern München. Volgens verschillende bronnen zou de club erg graag de transfer van Alphonso Davies willen realiseren.

De linksachter speelt nog in Duitsland maar gaat binnenkort het laatste jaar van zijn contract in. Volgens transferexpert Ekrem Konur zou Real 50 miljoen euro willen betalen voor de speler. Hij meldt dat de club al een persoonlijk akkoord zou hebben met Davies.

💣❗🇨🇦 #HalaMadrid ⚪❗

Real Madrid will pay the 50 million euros that Bayern Munich wants for Alphonso Davies.



▫️Los Galacticos have agreed on personal terms with the left-back. https://t.co/Zf25TS0KlL pic.twitter.com/E3Sp9PQ5oy