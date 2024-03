Zware opschudding in Spanje: Real Madrid-trainer Ancelotti riskeert vijf jaar cel

Het Spaanse parket heeft een celstraf van vier jaar en negen maanden geëist tegen Carlo Ancelotti voor fiscale fraude. De Italiaanse trainer van Real Madrid verzweeg in 2014 en 2015 meer dan een miljoen euro van zijn inkomsten voor de belastingdienst.

Het betreft voornamelijk inkomstenbelasting met betrekking tot de beeldrechten van Carlo Ancelotti. De aanklager beschuldigt Ancelotti, die van 2013 tot 2015 eerder al trainer was bij Real, van twee overtredingen. Concreet gaat het om een onbetaald bedrag van 1.062.079 euro, verdeeld over twee jaar.

Volgens de Spaanse krant El Mundo wordt in de aanklacht verduidelijkt dat de Italiaan op 4 juli 2013 een arbeidscontract heeft ondertekend als trainer tot 2016, met specifieke vermelding van inkomsten uit de overdracht van beeldrechten.

Gedurende die periode vestigde hij zich ook in de Spaanse hoofdstad. Zelfs toen Ancelotti zijn contract met Real Madrid voortijdig beëindigde in mei 2015, bleef hij zijn huurwoning daar aanhouden tot oktober.

Het parket oordeelde daarom dat "Spanje zijn belangrijkste persoonlijke en economische verblijfplaats was", zoals El Mundo rapporteert. Deze beoordeling leidt tot de tweede fiscale overtreding voor dat jaar.

Carlo Ancelotti startte zijn trainersloopbaan in de jaren 90 in Italië en stond later aan het roer bij clubs als Chelsea, Paris Saint-Germain en Bayern München. Sinds 2021 is de Italiaan opnieuw actief bij de Spaanse topclub waar ook Thibaut Courtois speelt.

(Belga)