Christian Brüls komt met opvallend statement over de terugkeer van Zinho Gano bij Zulte Waregem

Zulte Waregem pakte vier op vijftien in de laatste vijf matchen. En dus moesten er koppen rollen in de Elindus Arena.

De recente prestaties van Zulte Waregem in de Challenger Pro League leverden bitter weinig op. Ondanks dat alles is de tweede plek en de bijbehorende rechtstreekse promotie naar de Jupiler Pro League nog altijd mogelijk.

Toch rolden er deze week koppen bij Essevee, maar dat was niet die van trainer Vincent Euvrard zoals velen verwacht hadden. Het was sportief directeur Tom Caluwé die moest vertrekken door de tegenvallende resultaten.

Christian Brüls slaat alvast een opvallende mea culpa. “Eigenlijk hebben wij niet zoveel gemerkt van de beslissingen van het bestuur”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. “In onze situatie gebeuren nu eenmaal zulke zaken en eigenlijk is het ook deels onze collectieve verantwoordelijkheid als mensen hun job verliezen.”

Terugkeer van Zinho Gano

Wat ook hangende is, is de terugkeer van spits Zinho Gano die al twee maanden in de B-kern zit. “Zinho heeft zijn kwaliteiten en dat hebben we in de eerste maanden van het seizoen ook gemerkt. Die beslissing is nu eenmaal gevallen door zaken die er zijn gebeurd en dat moeten wij als spelers accepteren.”

De spelersgroep was alvast geen vragende partij. “Het is dan ook zeker niet aan ons om hierover uitspraken te doen, net zo min als dat we zouden hebben aangedrongen op zijn terugkeer.”