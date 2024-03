Zulte Waregem grijpt in na tegenvallende resultaten en kijkt uit naar terugkeer van boegbeeld

Met nog zes wedstrijden in de reguliere competitie wacht SV Zulte Waregem een zware eindstrijd in de Challenger Pro League. Om deze finales optimaal aan te vatten, past het clubbestuur de sportieve organisatie van de club aan.

Het bestuur van Zulte Waregem werkt voortaan rechtstreeks samen met coach Euvrard, het breidt de sportieve staf uit met mental coach Steven op’t Roodt, Niels Leroy vervoegt het scoutingsdepartement en er lopen gesprekken met Zinho Gano.

Essevee wil er alles aan doen om het verblijf in 1B tot één seizoen te beperken. Na de tegenvallende resultaten sinds nieuwjaar, voerde het bestuur de voorbije week gesprekken met spelers en staf.

Daaruit blijkt dat de ploeg vastberaden achter de aanpak van coach Vincent Euvrard staat. Het bestuur zal de resterende matchen rechtstreeks samenwerken met de coach en rekent voortaan niet langer op sportief manager Tom Caluwé.

De sportieve staf wordt versterkt met Steven op’t Roodt als mental coach. In de succesperiode waarbij Essevee vice-kampioen werd, maakte op’t Roodt ook al deel uit van Zulte Waregem. Iedereen is ervan overtuigd dat de sleutel naar betere resultaten met dit team ook in de mentale weerbaarheid ligt dus krijgt hij de taak om het zelfvertrouwen van het (vooral) jonge team aan te scherpen. Steven gaat deze week meteen aan de slag.

Terugkeer Zinho Gano

Naast de sportieve staf wordt ook het scoutingsdepartement uitgebreid. Niels Leroy bekleedt vanaf vandaag de functie van Recruitment Manager en staat samen met de scoutingscel in voor de aantrekking en ondersteuning van nieuwe talenten. Hij komt over van de Belgische voetbalbond.

Het clubbestuur en de sportieve staf voeren ook gesprekken met Zinho Gano om de aanvaller opnieuw op te nemen in de A-kern. Hij trainde de voorbije 8 weken bij de B-kern.