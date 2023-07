DONE DEAL: Zulte Waregem plukt belangrijke pion (ex-Mechelen) met veel ervaring weg bij Club Brugge

Zulte Waregem wil in zijn sportieve uitbouw nieuwe stappen zetten en nieuwe wegen inslaan. En ook zo snel mogelijk terug naar 1A promoveren, uiteraard.

Essevee heeft de 45-jarige Tom Caluwé aangesteld als Sportief Manager. Hij komt over van Club Brugge, waar hij sinds het najaar van 2022 aan de slag was.

"Eén van zijn belangrijkste taken is om -samen met de scoutingcel- de profielen aan te trekken die Essevee nodig heeft", aldus Zulte Waregem op zijn webstek.

Ambitie

De ambitie is zo snel mogelijk promoveren naar 1A. "Daarvoor is er nood aan de uitbreiding van de structuur met een (dedicated) Sportief Manager." De club wil een sterke kern samenstellen en daarmee ook in 1A competitief zijn in de toekomst.

Caluwé zelf is ook ambitieus. Altijd recht door zee is een van zijn deviezen, soms een atypische eigenschap in de voetbalwereld. Hij hoopt een sterk team te kunnen samenstellen, waardoor de club er ook kan staan de komende seizoenen.

Na een periode als assistent bij KV Mechelen brak hij na de Operatie Propere Handen definitief door in de sportieve cel van Malinwa. Daar zorgde hij voor meerwaarde op heel wat spelers.

De verhalen van Issa Kaboré en Aster Vranckx zijn bekend, ook Hugo Cuypers werd door Caluwé gehaald in Griekenland en voor een veelvoud verkocht aan KAA Gent - de rest van diens ontwikkeling is ondertussen ook al bekend.