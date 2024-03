KV Oostende krijgt boete en haalt uit naar eigen fans na duel tegen Antwerp

Het was fantastisch voor KV Oostende dat ze in de halve finale van de Croky Cup kwamen. Ze gingen echter roemloos ten onder tegen Antwerp en de wedstrijd krijgt nog een financieel staartje voor de West-Vlamingen.

Halve finale Croky cup

KV Oostende kende een prachtig parcours in de Croky Cup. Uiteindelijk konden ze bekerhouder Antwerp op 1-1 houden in eigen huis. In het Bosuilstadion werd echter verloren met 3-0.

Zo ver geraken in de Croky Cup was een sportieve opsteker voor de club uit de Challenger Pro League. De wedstrijd kreeg echter nog wel een financieel staartje.

Boete omwille van pyrotechnisch materiaal

KV Oostende maakte bekend dat de club een boete krijgt van €2500 omwille van het gebruik en gooien van pyrotechnisch materiaal tijdens de wedstrijd.

De club had nog een duidelijke boodschap voor de fans die hiervoor verantwoordelijk zijn.

KV Oostende met uithaal naar amokmakers

Op de website van KV Oostende haalde de club uit naar de fans die het voetbalfeest verstoren.

KVO betreurt dat een absolute minderheid van de bijna 800 meegereisde fans – die overigens voor een topsfeer zorgden – zich niet aan de regels kon houden en zo niet enkel medesupporters in gevaar bracht maar de club ook opzadelt met een boete. Dit in een periode waarin de club er alles aan doet om financieel te overleven en praat met potentiële overnemers. Het totaalbedrag dat dit seizoen al moest worden betaald omwille van pyrotechnisch materiaal bedraagt € 6.000. KVO bekijkt de mogelijkheid om dergelijke boetes te kunnen verhalen op de betrokken supporters in kwestie.