Romeinse hooligans hebben een degoutante 'go to move' om slachtoffers te kwetsen en het heeft zelfs een naam gekregen

Voorafgaand aan het Europa League-duel van donderdagavond tussen AS Roma en Brighton zijn twee supporters van de bezoekende ploeg in het centrum van Rome aangevallen en neergestoken.

Het is niet de eerste keer dat de slachtoffers hierbij messteken in hun achterwerk krijgen, een praktijk die in het Romeinse dialect zelfs bekend staat als "puncicate".

Het is niet de eerste keer dat het gebeurt, want een deel van de Romeinse hooligans hebben er hun kenmerk van gemaakt. De daders richten zich opzettelijk op de billen van hun slachtoffers.

Hun doel is niet om te doden, maar een steek in de billen wordt beschouwd als vernederend en buitengewoon pijnlijk. Bovendien kan het slachtoffer er levenslang door manken.

De aanval op de twee Brighton-fans was niet de eerste keer dat de hooligans dit deden. In het verleden kwam het vaker voor dat bezoekende fans, vooral bij Europese wedstrijden, werden gestoken in de billen met een mes.

Voorafgaand aan de wedstrijd had Brighton zijn supporters al gewaarschuwd om voorzichtig te zijn in het centrum van Rome. "Wees alert, zorg voor een reisverzekering en vermijd het dragen van clubkleuren in de stad," luidde het advies van de Engelse club aan zijn fans.