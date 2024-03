🎥 Liverpool-coach Jürgen Klopp duidelijk over actie van Jérémy Doku: "Als hij de bal niet had, vermoordt hij hem"

De wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel, al voelde Liverpool zich wel een beetje bestolen achteraf. Jérémy Doku deed op het einde van de wedstrijd een ingreep in het strafschopgebied, die niet gefloten werd.

Doku wilde de bal wegtrappen, maar zijn voet kwam wel heel erg hoog. Hij raakte nadien Alexis Mac Allister die neerging in het strafschopgebied.

Na afloop van Liverpool-coach Jürgen Klopp niet te spreken over de fase. "Op elke positie op het veld is dit altijd fout en geel. Doku raakte de bal, maar hij kon ook alleen maar de bal raken omdat zijn voet daar hing. Als hij de bal niet had, dan vermoordt hij Alexis", vertelde hij bij Sky Sports.

Deze beslissing van de arbitrage zal ongetwijfeld invloed hebben op de titelrace. Werd Liverpool zo bestolen in de wedstrijd tegen City? Oordeelt u vooral zelf.

Lets be very honest, this was a clear foul on Mac Allister and deserved PK



Doku was very lucky pic.twitter.com/nY8KIRg0IF