Manchester City-coach Pep Guardiola reageert op boze Kevin De Bruyne

Afgelopen kregen we in de Premier League een absolute topper te zien met Liverpool-Manchester City. De wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel.

Het beloofde een mooie wedstrijd te worden. Een laatste keer Pep Guardiola tegenover Jürgen Klopp, want die laatste kondigde zijn afscheid al aan.

Uiteindelijk werden de punten gedeeld na een leuke partij. Maar of die voor iederen even leuk was? Kevin De Bruyne leek in ieder geval niet al te gelukkig.

De Rode Duivel moest tegen minuut 70 het veld verlaten en was daar duidelijk niet tevreden mee. Hij ging in discussie met zijn coach nadat hij van het veld stapte. Hij had al een assist op zijn naam staan.

"Als hij boos wordt vind ik dat leuk. Het is geen probleem, hij is gelukkig nu. Ik nam de beslissing omdat ik wist wat we misten, we konden de bal niet goed bijhouden", vertelde Guardiola op zijn persconferentie.

"Luister, wat kan ik zeggen over Kevin? We hebben hem nodig en hij is echt belangrijk. Het is een moeilijke plek om te spelen. In de eerste helft was hij ongelooflijk betrokken, met de overgangen, de schoten en de corner. Maar op het moment na het doelpunt hadden we het spel niet meer in handen", besluit de Manchester City-coach.