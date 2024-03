Referee Department geeft eigen scheidsrechters veeg uit de pan: "Dit zien we niet graag"

Elke week moet het Referee Department wel uitleg komen geven over één of twee fases waarbij de scheidsrechters duidelijk in de fout gingen. Ook afgelopen weekend was het weer zover in Club Brugge-OH Leuven.

In 'Under Review' ging het immers over de goal van Ferran Jutgla tegen OHL. Dat zou de 4-1 geweest zijn, maar na het trekken van de buitenspellijn werd op aangeven van de VAR de goal afgekeurd. Maar daarbij waren ze wel vergeten dat het Skoras was die offside stond en niet deelnam aan het spel. Jutgla stond wel degelijk onside. Frank De Bleeckere gaf toe dat het altijd een correct doelpunt had moeten zijn. "De VAR is volgens mij de speler die het doelpunt maakte (Jutgla) uit het oog verloren", klonk het. Jutgla vergeten "Na het trekken van de buitenspellijn zag je dat er een Club-speler buitenspel stond. Dat was niet Jutgla, maar wel Skoras. Maar die nam niet deel aan het spel", legt De Bleeckere uit. "Doelpuntenmaker Jutgla stond onside, dus eigenlijk was het geen buitenspel." Het zijn zaken die ze zeker nu bij het Referee Department helemaal niet willen zien. "Dit zijn situaties die we niet graag zien en te allen tijde moeten worden vermeden." Ook de penalty op Jan Vertonghen werd trouwens beoordeeld en er werd geoordeeld dat daar geen strafschop voor had mogen gegeven worden.