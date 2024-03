Opvallend nieuws lekt uit over Gilbert Bodart die wanhoopsdaad pleegde

Gilbert Bodart probeerde deze week een wanhoopsdaad te plegen. Ondertussen verblijft hij opnieuw in de gevangenis.

Gilbert Bodart postte op sociale media wanhopige boodschappen en sprong uiteindelijk in de Maas. Hij werd opgemerkt door een wandelaar en de hulpdiensten konden de ex-doelman gelukkig nog op tijd redden.

Na een kort verblijf in het ziekenhuis werd hij naar de gevangenis gestuurd. Zijn advocaat, Laurent Winkin, gaf bij Sudpresse de nodige uitleg over de situatie van de ex-profvoetballer.

“Als iemand zich midden maart in ijskoud water gooit, dan is dat meer dan een noodkreet”, vindt Winkin. “Maar de artsen leken te oordelen dat hij nu al kon worden opgesloten.”

“Hij heeft een moeilijke periode achter de rug, maar is nu vastbesloten om te vechten en zichzelf te verdedigen, zowel privé als in de rechtszaal. We staan hem bij in zijn verdediging tegen de verschillende aanklachten die tegen hem zijn ingediend en die hij ten stelligste ontkent.”

Gilbert Bodart is dakloos

Het zou mogelijk om een zaak gaan waarin Bodart iemand bedreigde. Elektronisch toezicht was een optie, maar daarvoor was volgens de Waalse krant een probleem.

Bodart zou officieel immers dakloos zijn, nadat hij op 1 januari 2023 zou uitgeschreven zijn in het bevolkingsregister. Hij zou een tijdje in Spanje verbleven hebben, zo zegt een kennis aan Sudpresse, maar na zijn terugkeer niet geweten hebben waarheen hij moest trekken. Bodart zou in het Luikse op hotel verbleven hebben, maar dat kon hij niet betalen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan contact opnemen met de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of surfen naar www.zelfmoord1813.be.