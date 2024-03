Standard-icoon ruilt na wanhoopsdaad het ziekenhuis in voor ... gevangenis

Het goede nieuws voor Gilbert Bodart is dat hij niet langer in het ziekenhuis ligt. Keerzijde van de medaille is dat hij nu in de cel zit. Dat is het gevolg van een nog openstaande veroordeling.

Gilbert Bodart, ex-doelman en icoon van Standard, heeft maandag 11 maart geprobeerd zichzelf te doden. Hij wierp zichzelf in de Maas, maar werd gered door de brandweer. Daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen heeft hij het ziekenhuis mogen verlaten. Maar ondertussen zit hij wel in de gevangenis, klinkt het in de franstalige pers alvast. De reden zou een oude veroordeling zijn die hij nog had staan. Van ziekenhuis naar gevangenis “De hulpdiensten brachten de politie op de hoogte van hun interventie en die realiseerde zich dat er nog een aanhoudingsbevel tegen Gilbert Bodart liep. En dat naar aanleiding van een vonnis van het Hof van Beroep in Luik, dat bij verstek werd uitgesproken", aldus zijn advocaat Laurent Winkin tegen Het Laatste Nieuws. “Ik weet nog steeds niet tot welke straf hij precies is veroordeeld, of voor welk misdrijf dat is gebeurd. Gilbert Bodart weet het zelf ook niet - hij is niet op de hoogte gebracht van het vonnis. We willen hem zo snel mogelijk uit de gevangenis krijgen." Nog volgens de advocaat gaat Bodart sterker terugkomen. We hopen het alvast mee en wensen de 61-jarige man veel sterkte en beterschap.