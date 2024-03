Tedesco begint stilaan geïrriteerd te geraken: na contractverlenging wordt terugkeer Courtois steeds onwaarschijnlijker

Je voelt aan alles: 'Dat komt niet meer goed'. Het begint ook op de zenuwen van bondscoach Domenico Tedesco te werken dat er steeds gevraagd wordt naar Thibaut Courtois, terwijl iedereen weet dat de situatie voor het EK niet zal veranderen.

"Kijk, ik begrijp jullie vragen, echt waar... Maar ik heb gewoon geen nieuwe informatie. Ik moet telkens hetzelfde herhalen!" Het was een licht geïrriteerde Tedesco die de steeds weerkerende vragen over Thibaut Courtois beantwoordde.

Tedesco gaat niet smeken

Voor hem is dat op dit moment ook een afgesloten hoofdstuk, een paar maanden voor het EK. Courtois gaat niet mee en die wil dat ook niet, punt aan de lijn. Daarna wil hij gerust met de topdoelman spreken, als die daar zin in heeft. Maar Tedesco gaat ook niet smeken.

Dat zou zijn autoriteit bij de rest van de groep in gevaar brengen. De groepsdynamiek is één van de belangrijkste zaken voor de Italo-Duitser. Hij gaat niemand boven de rest zetten, of ze moeten zich bewezen hebben als 100 procent 'committed' aan de nationale ploeg. Jan Vertonghen en Romelu Lukaku hebben die status.

Courtois heeft met zijn démarche de vertrouwensband - waar Tedesco heel veel over praat - gebroken. En nu hij tot 2026 verlengd heeft, rijst de vraag: gaat het nog goedkomen tussen die twee?

Familieman Courtois

Tegen het nieuwe seizoen heeft Courtois zijn plaats bij Real Madrid wel weer ingenomen, maar gaat hij er de nationale ploeg nog wel bijnemen? Hij wordt weer vader en heeft al genoeg wedstrijden met de Koninklijke op het programma staan.

Want hij is intussen ook gewend aan veel bij zijn familie zijn en tijd aan hen te kunnen spenderen. Vergeet niet dat hij absoluut naar Madrid wou om dichter bij zijn andere twee kinderen te zijn. Tedesco is dan weer de man die werkt met wat er voor handen is en zich niet bezighoudt met 'wat zou kunnen'. Hij trekt een duidelijke lijn.

De kans dat beide heren er straks niet meer uitkomen is toch wel niet miniem te noemen. Twee mannen met een sterk karakter die elk overtuigd zijn van hun gelijk. De enige mogelijkheid is dat Frank Vercauteren nog eens gaat bemiddelen, maar zelfs dan...