Westerlo deed ontslagen trainer wel heel opvallend voorstel

Westerlo ontsloeg begin december de hele trainersstaf. Enkele weken later deed de club echter een opvallend voorstel.

Jonas De Roeck en zijn assistenten werden begin december ontslagen bij Westerlo. Mo Messoudi zit zo al enkele maanden thuis, al doet hij nu wel analistenwerk op de televisie.

Nochtans deed Westerlo hem na zijn ontslag een opvallend voorstel, zo vertelt hij bij Gazet van Antwerpen. Westerlo vroeg Messoudi of hij geen zin had om toch opnieuw aan de slag te gaan bij de club.

“Voor mij was dat een afgesloten hoofdstuk”, klinkt het heel erg duidelijk. “De laatste werkdag van Jonas, Kevin (Van Haesendonck, T3, red.) en mezelf had ook een beetje een wrange nasmaak.”

Messoudi zag terugkeer naar Westerlo niet zitten

Op vrijdag had Westerlo verloren van Anderlecht en de dag erna stond iedereen op het oefenveld. “De spelers moesten na de training wat langer blijven. Toen voelden we al dat er stront aan de knikker was. Eerst moest Jonas naar boven, nadien Kevin en ik. We werden allemaal ontslagen.”

Uiteindelijk werd Rik De Mil aangetrokken als nieuwe coach. Hij kon de ploeg van de voorlaatste plaats naar de elfde plek in de Jupiler Pro League loodsen.

“Het bestuur wilde een nieuwe wind door de club laten waaien. Uiteindelijk moet je daar begrip voor hebben. Het is part of the job. Maar een terugkeer hoefde voor mij niet”, besluit Messoudi heel erg duidelijk.