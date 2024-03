Voorzitter Union SG spreekt klare taal over het feit dat zijn club naast Mats Rits greep

Mats Rits vertrok vorige zomer bij Club Brugge. Hij koos uiteindelijk voor RSC Anderlecht, terwijl hij ook in beeld was bij Union SG.

Bij Union SG houden ze zich heel hard aan het financiële plan dat op tafel ligt. Voorzitter Alex Muzio is duidelijk over het salarisplafond dat bij de club hoort.

“Salarissen moeten steeds zo evenredig mogelijk zijn met de prestaties. Ik vind salarissen ook véél belangrijker dan transferbedragen, want dat is iets blijvend. Stel dat je iemand een dik contract geeft voor vier jaar en na twee jaar speel je geen Europees meer, dan zit je daar met dat hoge salaris”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Op die manier komen veel ploegen in de problemen, maar dat zal Union SG niet meemaken. Transferbedragen is een ander verhaal, maar daar ben je niet verplicht op in te gaan. “Voor het evenwicht in de kleedkamer is het ook beter als de verschillen niet zo groot zijn”, weet Muzio nog te vertellen.

Iedereen kent de lonen in de kleedkamer

Wat er ook gebeurde: Union SG greep vorig jaar naast Mats Rits. Hij maakte uiteindelijk de overstap van Club Brugge naar RSC Anderlecht. “If you fail, you fail. Ik weet niet of het loonverschil de doorslag heeft gegeven bij Rits. Het is wel zo dat wij nooit zullen meegaan in een opbod.”

In een kleedkamer weet iedereen immers hoeveel iedereen verdient. “Veel clubs werken met een loonpiramide waar de sterspeler het meeste verdient, maar wat als die speler het niet waarmaakt en slecht speelt? Wat zal de rest dan zeggen? 'Ik speel beter, terwijl ik minder verdien.’”, besluit de voorzitter.