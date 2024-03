'Miljoenentransfer op komst bij Lommel en promotie of geen promotie speelt daarbij geen enkele rol'

De strijd om de promotie in de Challenger Pro League zou nog wel eens heel erg spannend kunnen worden. Ook Lommel heeft nog heel wat kans om naar de Jupiler Pro League te stijgen. Maar dat zegt niet meteen iets over de plannen binnen de club.

Lommel won op zaterdag met 3-1 van de beloften van RSC Anderlecht en staat ondertussen tweede in de stand, op twee punten van leider Beerschot. Ook de tweede in de Challenger Pro League stijgt echter rechtstreeks naar de Jupiler Pro League.

10 goals en 5 assists bij Lommel, promotie niet van belang voor aanvaller Vancsa

Toch zullen ze bij de Limburgers deze zomer sowieso afscheid nemen van een van hun groeibriljanten. Eventuele promotie zou daar niets aan veranderen, zo klinkt het ondertussen in de Hongaarse media. Toch wel opvallend.

Zalan Vancsa is nog steeds maar negentien jaar en kwam in 2022 over van MTK Budapest naar Lommel. De voorbije twee jaar maakte hij steeds meer indruk, dit seizoen zit hij al aan tien doelpunten en vijf assists - ook tegen Anderlecht zorgde hij nog voor een beslissende pass.

Miljoenentransfer voor jonge Vancsa?

De vader van Zalan Vancsa zou aangegeven hebben dat de eigenaars van Lommel (de City Group) zouden besloten hebben om de jonge aanvaller sowieso te laten vertrekken aankomende zomer bij de Limburgers.

Ook al zou voor Vancsa ervaring in de Jupiler Pro League van grote waarde kunnen zijn, maar de eigenaars denken vooral aan mogelijke miljoenen die gaan binnenkomen bij de City Group.