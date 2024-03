Straffe uitspraak uit het kamp van KV Oostende: "Het is precies alsof ze willen dat Oostende degradeert"

KV Oostende heeft zaterdag met 3-1 verloren van Jong Genk. Bij Oostende bleven ze met een zuur gevoel achter.

Jong Genk kreeg na een halfuur spelen een lichte strafschop. KV Oostende-speler Jonas Vinck was na afloop duidelijk. "Zelfs de speler van Genk kwam na die fase zeggen het totaal geen penalty was. Hij zou niet zijn gaan klagen als de ref niet floot", vertelde hij voor de camera's van Eleven DAZN.

Nadien doet hij een straffe uitspraak. "Maar dat is eigenlijk ons seizoen een beetje samengevat. Alles zit wat tegen. Eerst die puntenaftrek al. Nu met die eerste penalty ook... Het is precies alsof ze willen zorgen dat Oostende degradeert."

Leeft nu dan zo een beetje hetzelfde gevoel als afgelopen seizoen? "Voor mij is het niet zoals vorig seizoen. We denken nog altijd dat als we die zes punten niet kwijt waren, dat we dan op een heel andere plaats zouden staan. Dan konden we heel ander voetbal spelen en waren we misschien al safe voor volgend seizoen", ging Vinck verder.

Het is volgens hem ook moeilijk om op het voetbal te focussen met al die randzaken rond KVO. "Heel moeilijk. Wij doen als spelersgroep er alles aan om matchen te winnen en uiteindelijk trekken ze zes punten af. Dat zijn twee wedstrijden die we gewonnen hebben en waarvoor we 90 minuten lang gestreden hebben, die ze van ons afnemen. Dat terwijl wij daar niets mee te maken hebben."

"Als je dan hoort dat er misschien weer drie punten afgetrokken worden, zijn dat weer 90 minuten voor niks geweest. Dat is zeer pijnlijk, zeker met de situatie waar we nu in zitten. We hebben we elk punt nodig", besluit hij.