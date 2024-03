📷 Rode Duivels trekken met héél leuke shirts naar Duitsland, maar ook deze landen zullen op EK in pareltjes voetballen

De Rode Duivels hebben hun uitrustingen voor het EK in Duitsland voorgesteld. Het moet gezegd: de shirts zijn meer dan geslaagd. Maar ook de andere landenteams komen met leuke shirts naar buiten.

Het is enkele maanden voor de start van een groot toernooi telkens een moment om naar uit te kijken: de voorstelling van de nieuwe shirts van de landenteams. De Rode Duivels zullen modieus aan de aftrap verschijnen, maar hoe zit het met andere landen?

Adidas kreeg de voorbije jaren kritiek te verwerken. De Duitse sportgigant zou de diverse shirts te veel gaan kopiëren door enkel de kleuren te veranderen. Wel: in dit geval komt Adidas met enkele héél leuke ontwerpen op de proppen. Vooral de shirts voor zogenaamde uitwedstrijden zijn héél creatief.

Uiteraard zijn we een héél grote fan van de shirts van de Rode Duivels. Thuis heeft het traditioneel rood plaats gemaakt voor een iets donkerdere variant, maar buitenshuis worden Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku pas echte ambassadeurs van Kuifje.

Ook de Duitsers zullen in eigen land opvallen met hun tweede shirts. Die Mannschaft is - naast een traditioneel wit shirt - voorzien van een roze exemplaar. En wat gezegd van Italië? La Squadra Azzurra worden opnieuw gekleed door Adidas. Het is een héél traditioneel, maar prachtig ontwerp geworden.

Tot slot maken we nog even een ommetje langs enkele favorieten en outsiders voor de Europese titel. Frankrijk, Portugal en Engeland laten zich door Nike kleden voor het Europees kampioenschap in Frankrijk. Het Amerikaans merk houdt het iets traditioneler, maar daarom niét minder mooi.

Un nouveau kit, pour une année 2024 historique ✨🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/YpdoSMEjoP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 18, 2024

The new @selecaoportugal 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑻𝒆𝒂𝒎 𝒌𝒊𝒕𝒔 honour tradition through a modern lens. 🔎



Made with 𝑫𝒓𝒊-𝑭𝑰𝑻 𝑨𝑫𝑽 to breathe with you 😮‍💨 in the moments that matter most. #NikeFootball pic.twitter.com/I9Meolu7Cw — Nike Football (@nikefootball) March 18, 2024