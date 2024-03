Bestuur Westerlo geeft meer uitleg over ontslag Rik De Mil: "Er waren duidelijke afspraken"

Het ontslag van Rik De Mil is in de voetbalwereld ingeslagen als een bom. Directeur Wim Van Hove gaf bij HLN meer uitleg over de beslissing en het waarom.

Het bestuur voerde na de wedstrijd tegen Genk gesprekken met De Mil, maar daarover wou Van Hove niet te veel kwijt om juridische redenen.

Hij wou wel zeggen dat er twee redenen waren waarom ze de beslissing namen. "Er waren duidelijke afspraken gemaakt over de mogelijke scenario’s van die wedstrijd, hoe we die gingen aanpakken. En de afspraak was om voluit te gaan ongeacht de uitslagen van de andere wedstrijden."

"We wilden ons niet laten beïnvloeden door resultaten op andere velden. Dat kan heel snel wisselen, zo zagen we vorig seizoen. Daarop inspelen zou veel te gevaarlijk zijn. Die afspraken zijn niet nageleefd. En daardoor lijdt nu ook het imago van de club enorme schade.”

Zeker voor de eigenaar, die er veel geld inpompt, is dit niet fijn

Bondsprocureur Ebe Verhaegen wil ook nog een zaak opstarten tegen zowel Westerlo als Genk. Het lijkt erop dat Westerlo met het ontslag de vlucht vooruit nam.

“We wachten af en zien wat op ons afkomt", aldus Van Hove. "Ik denk dat wat gebeurd is meer een ontlading of reactie was, en het gaat maar om vier minuten. We hebben zo lang tegen de degradatie gespeeld, dat ik kan begrijpen dat er op een bepaald moment een ontlading komt", vervolgt hij bij HLN.

"Maar het is niet fijn. We hadden verwacht deze week te kunnen vieren, nu moeten we beslissingen nemen die niet populair zijn. Het zorgt voor veel discussie. We komen nergens nog op een goede manier in het nieuws. Zeker voor onze eigenaar die er veel centen in stopt, is dat niet fijn."