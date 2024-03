Het zal toch niet waar zijn? Noodlot slaat opnieuw toe voor... Thibaut Courtois

Groot alarm in Madrid. Thibaut Courtois moest volgens Marca huilend het trainingsveld verlaten.

Geen goed nieuws van bij Real Madrid. De Spaanse krant Marca meldt op zijn website dat Thibaut Courtois huilend het trainingsveld verlaten heeft.

Er wordt gevreesd voor een nieuwe, zware blessure. Het gaat om een nieuwe knieblessure, nu aan de andere knie dan deze waar hij een kruisbandletsel aan opliep. Dat is ondertussen officieel bevestigd door de club.

Volgens de eerste onderzoeken, zo laat de club weten, zou het om een scheur in de meniscus gaan. Er zal later gecommuniceerd worden of een operatie nodig is en hoe lang Courtois afwezig zal zijn. Er wordt verwacht dat hij minstens zes tot acht weken afwezig zal zijn.

Courtois was nog maar kort weer aan het trainen nadat hij een kruisbandblessure opgelopen had. De verwachtingen waren dat hij in april opnieuw inzetbaar zal zijn, maar die droom is weer doorprikt.

De bedoeling was dat Courtois morgen in een oefenmatch zijn wederoptreden zou maken bij Real Madrid, zo weet Sporza nog te melden over de doelman.