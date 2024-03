Deze spelers stonden tijdens de reguliere competitie iedere minuut op het veld

Het reguliere seizoen zit erop. De Play-offs zullen nu beslissen wie kampioen wordt en wie volgend jaar in 1B moet spelen.

En nu het reguliere seizoen gedaan is, wordt het tijd om eens een tussenbalans op te maken. Er zijn nog zes spelers die iedere minuut op het veld stonden.

Van deze zes spelers, zijn er vier doelmannen. Als eerste zien we Gaëtan Coucke. Hij stond bij KV Mechelen elke minuut in doel tijdens het reguliere seizoen. Hij zag hoe Malinwa een lastige eerste seizoenshelft beleefde, maar ook hoe het met Besnik Hasi nadien helemaal draaide.

Daarnaast stond ook Maarten Vandevoordt iedere minuut op het veld. Hij hield de netten van KRC Genk 10 keer proper in 30 wedstrijden.

Bij Antwerp was het Jean Butez die geen minuut ontbrak. Hij zorgde voor 12 clean sheets in de reguliere competitie. Hij mocht ook in de Champions League aan de bak maar kon zijn doel daar niet schoonhouden. Ook Warleson van Cercle Brugge speelde altijd. Hij zorgde voor 11 clean sheets op 30 wedstrijden.

Ook twee veldspelers stonden 30 keer 90 minuten of langer op het veld. De eerste is Ewoud Pletinckx van OH Leuven. De 23-jarige verdediger scoorde ook drie keer.

Matte Smets niet weg te denken uit de basiself van Thorsten Fink. Nog straffer is dat het jonge talent dat zelfs deed zonder één kaart te pakken.