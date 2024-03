Gent-supporters geven in open brief eigenaar Sam Baro een ellenlange waslijst aan taken: "Geen spelers meer met 'de juiste' manager"

Bij KAA Gent hebben ze de Champions' Play-offs gemist. Er werd daarbij ook gekeken naar het bestuur dat de ploeg drastisch herschudde tijdens de wintermercato. Eigenaar Sam Baro krijgt nog respijt, maar hij kreeg van de Gentse supporters wel een takenlijstje mee. En 't is een hele waslijst.

De integrale brief...

Een duurzame toekomstvisie

Waar willen we naartoe en hoe bereiken we dat doel? Houd dat vol en kijk breder dan het sportieve. Een kortetermijnvisie werkt averechts. De wintermercato was daarvan het bewijs. Een moderne organisatiestructuur en -cultuur

Dat laat toe die visie te bepalen en de focus te houden. Een structuur met duidelijke rollen, een cultuur van expertise en samenwerken. Waar zotte ideeën een kans krijgen. Botsende ego’s leveren weinig resultaat op. De spelletjes mogen stoppen. Realisme én ambitie

Onverwacht een financiële put moeten vullen, is nefast voor elke ambitie. Dat zagen we dit seizoen. Gezonde financiën zijn essentieel, maar niet het ultieme doel. Groene cijfers moeten de basis zijn voor een gezonde, gedreven ambitie. Een Gantoise die gaat voor titels, bekers, Europees voetbal en een vol stadion. Wie weet, een gevulde gracht.

Verleiding op het veld

Speel het voetbal dat de Buffalo’s willen zien. Aanvallend. Onvervaard. Verrassend. Met overtuiging en goesting. Met spelers waarvoor je naar het stadion komt. Speel als een ploeg, met spelers die er zijn omdat ze goed (gescout) zijn of uit de eigen jeugd komen, niet omdat ze de juiste manager hebben. Voer een onderbouwd transferbeleid. Met propere handen. Verleiding op de tribunes

Vind het niet vanzelfsprekend dat een Buffalo sowieso opdaagt of een abonnement koopt. Vraag je af waarom hij dat niet doet. Investeer in beleving, voor alle Buffalo’s. Respect voor de supporters

Bouw verder aan de open en transparante relatie en communicatie met de supporters. Wees duidelijk. Leg uit. Betrek ze. Geef open trainingen, organiseer fandagen. Doe dat ook structureel. Creëer een nieuwe functie binnen de club die zich enkel met supporterszaken bezighoudt. Link dat aan de Foundation. Werk samen met de Supportersraad en geef de supporters een zitje in de raad van bestuur. Allemoal tuupe

Buffalo’s! Zie elkaar graag. Toon respect. Het maakt niet uit wie, wat of hoe je bent, of hoe je supportert. We zijn allemaal Buffalo’s. Werk samen aan sfeer, thuis en uit. Een sfeertribune is luider dan een sfeervak. Wees trots en toon dat ook. De ploeg van Gent. En daarbuiten.

Wees als club geen eiland in Gent. Neem je plaats in. Zoek er allerlei partnerschappen (stad, hoger onderwijs, haven, bedrijven, sportclubs, vzw’s ...) en versterk ze. Maar houd daar niet op. Kleur - om te beginnen - Oost-Vlaanderen blauw-wit. Strijden op meerdere fronten

De jeugdploegen en het vrouwenvoetbal zijn ook KAA Gent. Betrek hen ten volle bij de werking, beslissingen, en draag dat ook uit. Geef ze een volwaardige omkadering, infrastructuur en vertegenwoordiging. Talentenjacht

Zoek het talent waar het zit. In de club, in de stad, op de tribunes. Haal het naar boven, moedig het aan. De Gantoise barst van het talent. Pak ermee uit. Meer dan voetbal

Wees trots op wat je als KAA Gent kan betekenen. Neem je maatschappelijke rol verder op en speel die met nog meer ambitie uit. Stel de Foundation veilig en versterk ze.

KAA Gent is nu een NV. De coöperatieve behouden was blijkbaar geen optie. Sam Baro is nu de eigenaar. De baas beslist. Eigenaarschap brengt ook verantwoordelijkheid mee.

KAA Gent is geen gewoon commercieel bedrijf. De Gantoise is meer dan een ploeg en een stadion. De Gantoise is van de supporters. Het is een waardevol goed dat respect verdient.

De nieuwe voorzitter liet recent in twee interviews voorzichtig in zijn kaarten kijken. Hij wil een financieel gezonde club. Een kleinere raad van bestuur. Een adviesraad. Geen toxisch leiderschap. Samenwerking. Een manager sports. Een manager non-sports.

Een uitbreiding van de scoutingscel. Minder Bayats. Propere handen. Meer beleving in het stadion. Geld voor de jeugd(infrastructuur), de beloften en de vrouwenploeg.

Geen woorden maar daden

Zijn analyse ligt in lijn met waar TRIBUNE7 voor staat en wat ooit in een open brief stond. Dat is positief, maar de gelijkenis verbaast niet. De recepten liggen al lang op tafel. Wie het wou zien, kon het zien. En aanpakken. Blijkbaar zien supporters scherper dan een ancien régime.

Momenteel hebben we enkel woorden. Het is wachten op daden. TRIBUNE7 zal dat opvolgen: positief, constructief, maar ook kritisch. We beseffen dat de opdracht voor de nieuwe eigenaar niet min is. Dit is een felle koerswijziging, een ware cultuuromslag. Sommige maatregelen zijn laaghangend fruit, andere vergen tijd.

Stilstaan is echter geen optie. De toekomst zit vol kansen. De ruimte voor verbetering is groot. Het is nu aan Sam Baro en zijn team om die te grijpen, te scoren. In samenspel met de supporters, de stad en andere partners.

Zo kunnen ze tonen dat ze de Gantoise waard zijn.

De Gantoise die we allen verdienen en wensen.

En al te lang op wachten.