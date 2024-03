🎥 Daniel Munoz scoort heerlijke goal en wint zo van Spanje

Spanje verloor vrijdagavond met 0-1 van Colombia. Daniel Munoz tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

De interlandbreak staat bol van bijzondere oefenwedstrijden. Zo speelde Spanje vrijdagavond tegen Colombia. De wedstrijd werd beslist in het voordeel van de Zuid-Amerikanen, met een doelpunt op het uur.

Van in de eigen zestien werd Luiz Diaz diep gestuurd. De speler van Liverpool leverde een strakke voorzet af en die werd wel heel sierlijk door Daniel Munoz, ex-speler van KRC Genk en momenteel bij Crystal Palace aan de slag, binnengetrapt.

Met Carlos Cuesta en Jhon Lucumi stonden nog twee ex-spelers van de Limburgers op het veld. Voor Spanje was het alvast een fikse tegenvaller in de laatste rechte lijn richting het EK van deze zomer in Duitsland.

Dinsdag speelt Spanje nog een tweede oefenwedstrijd, dan is Brazilië de tegenstander. Het doelpunt van Munoz kan je bekijken in de onderstaande video.