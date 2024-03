In 1991 was er ook een soort Westerlo-Genk: "Eddy Snelders knipoogde naar mij"

De laatste minuten van Westerlo-Genk blijven over de tongen gaan. Maar ook in het verleden gebeurden dergelijke zaken.

We keren terug in de tijd naar het seizoen 1990-1991. De wedstrijden van de slotspeeldag van de competitie werden afgewerkt op zondag 26 mei om 15 uur. Ook Germinal Ekeren-KV Mechelen stond toen op de agenda.

Germinal stond vijfde en was met een gelijkspel zo goed als zeker van Europees voetbal, omdat KV Mechelen en Club Brugge later de finale van Beker van België zouden spelen. Mechelen stond tweede en kon de titel niet meer pakken.

0-0 werd het, een salonremise, al werd dat woord toen niet in de mond genomen. Cisse Severeyns was op dat moment spits bij KV Mechelen en doet het verhaal wat er toen allemaal gebeurde die dag.

“Er is in de kleedkamer nooit gezegd dat die wedstrijd op een gelijkspel móést eindigen. En ook niet dat we ons moesten inhouden. Uiteindelijk hebben we ruim zeventig minuten een relatief normale wedstrijd gespeeld met kansen voor beide ploegen”, is hij duidelijk in Het Nieuwsblad.

Ferme knipoog van Eddy Snelders

In de tweede helft werd het allemaal wel heel erg lief voor elkaar, al had Frank Schmöller, de Duitse spits van Germinal Ekeren, dat precies niet helemaal door toen hij een kwartier voor tijd op doel kopte en Preud’homme een goal maar nipt kon vermijden.

“Ik zei nadien tegen Eddy Snelders, mijn rechtstreekse belager in die wedstrijd, dat die jongen het schijnbaar niet helemaal had begrepen. Eddy knipoogde naar mij en zei: ‘Cisse, als die bal er was ingegaan, dan had jij van ons ook nog mogen scoren.’”

Volgens Severeyns kan je die match niet vergelijken met wat er in Westerlo-Genk gebeurde. “Die combinatie tussen Kayembe van Genk en Madsen van Westerlo? Dat was er los over.”