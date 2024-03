Johan Boskamp hoopt maar op één iets tijdens deze interlandbreak: "Eindelijk!"

Vanavond is Ierland de tegenstander van de Rode Duivels. Dinsdag spelen de troepen van Tedesco op bezoek bij Engeland.

Ierland en Engeland zijn twee interessante matchen voor de Rode Duivels. Analist Johan Boskamp kijkt vooral uit naar het duel met Engeland, dat een interessante waardemeter kan zijn richting het EK in Duitsland.

Al is er wel één probleempje. “Nou, het was pas echt een waardemeter geweest als de Kev (De Bruyne, red.) erbij was”, vertelt hij meteen aan Het Belang van Limburg is zijn analyse van deze wedstrijd.

Voor Boskamp is er één iets van groot belang tijdens deze interlandbreak. “Ik hoop vooral dat de keepers het goed doen. Dan zijn we eindelijk verlost van al dat gezeik over Courtois”, spreekt de Nederlander heel klare taal.

Laatste tegenstander in EK-poule

Al wil Boskamp ook Engeland eens aan het werk zien. “Zeker naar dat jonge ventje van Manchester United (Kobbie Mainoo, nvdr.) die er voor de eerste keer bij is. Een toptalentje.”

Dinsdag wordt ook een belangrijke dag voor de Rode Duivels, omdat ze dan te horen krijgen of IJsland of Oekraïne de laatste tegenstander worden voor de nationale ploeg op het EK.

“Puur sportief maakt het weinig uit. Net als Roemenië en Slovakije zijn het ploegen die België makkelijk opzij moet kunnen zetten. Maar mijn emotionele gunfactor ligt bij Oekraïne. Met wat dat land heeft meegemaakt - door die ene imbeciel - moet je al bijna een onmens zijn om hen dit sprankeltje sportief geluk niet te gunnen. Oekraïne dus!”