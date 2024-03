Filip De Wilde haalt fors uit over de Rode Duivels: "Ze lachen met ons"

Geen Thibaut Courtois op het EK met de Rode Duivels. Voor ex-doelman Filip De Wilde kan dat helemaal niet.

Filip De Wilde kijkt vreemd op van heel de hetze rond Thibaut Courtois bij de nationale ploeg. Hij was er echt van overtuigd dat de doelman van Real Madrid wou wachten met spelen voor de Rode Duivels tot hij weer de volle 100 procent is.

Zelfs als Courtois in april opnieuw begint te spelen heeft hij nog een hele weg af te leggen vooraleer hij helemaal de oude is. Dat Courtois het EK opgaf deze zomer was voor De Wilde dan ook een logische keuze.

Maar dat nu meer en meer duidelijk wordt dat het vooral om het dispuut tussen Courtois en Tedesco draait en niet rond de vraag of de doelman helemaal fit geraakt, daar slaat men de bal helemaal mis mee, aldus De Wilde.

Tedesco mag voor niemand de deur sluiten

“In het buitenland lachen ze allemaal met België; om zonder zijn beste doelman naar het EK te gaan”, klinkt het in La Capitale. “Ik blijf ervan overtuigd dat Thibaut heel graag voor de nationale ploeg speelt.”

En er is meer. “Over die kapiteinsband gaat het al lang niet meer, maar dat is zijn persoonlijkheid. Op het EK zal Kevin De Bruyne hoe dan ook aanvoerder zijn. Tedesco deed het goed met de jonge gasten, maar op je persconferenties mag je nooit een deur sluiten. Dat telt voor Courtois, maar ook voor Witsel en Alderweireld.”