Keepersdebat zindert na Courtois-heisa na: Deschacht zegt wat moet, Mulder haalt uit naar 'onbegrijpelijke beslissing'

Er is al de hele heisa geweest rond de persoon van Thibaut Courtois. Over het keepersdebat bij de Rode Duivels valt na zaterdagavond nog wel wat te zeggen.

Matz Sels was vanwege het stoppen van een strafschop wellicht de Duivel van de match in Ierland. Al bleek in de nabespreking bij VTM dat we daar volgens Olivier Deschacht niet meer van moeten maken dan het is. "Goed dat hij die penalty gered heeft, maar het was geen uitzonderlijke wedstrijd van hem. Veel werk heeft hij niet gehad."

In elk geval heeft de ex-keeper van Gent zich wel in de schijnwerpers kunnen zetten en kan hij misschien nog uitgroeien tot een ware concurrent voor Koen Casteels. Wie gaat bij afwezigheid van Courtois als nummer 1 naar Duitsland? "Er moet snel duidelijkheid over komen", vindt Deschacht. "Een keeper wordt snel nerveus."

Een opvallend moment was ook dat Sels gewisseld werd voor Kaminski in de slotfase. "Ik ben geen expert qua onbegrijpelijke beslissingen van trainers", deelt Jan Mulder een fameuze prik uit richting Tedesco. "Het is een beloning verpakt als belediging."

Voor Kaminksi dan. "Dan kun je later tegen je kleinkinderen zeggen: opa heeft 8 minuten bij de Rode Duivels gespeeld." Marc Degryse wilde er geen drama van maken, maar trok toch ook hoge wenkbrauwen. "Een doelman wisselen in een interland, dat doe je bijna nooit."