Philippe Albert heeft een duidelijke mening over de gevallen Witsel en Alderweireld: "Waarom negeert de pers dat?"

Elke interlandperiode kan je er geld op inzetten dat bondscoach Domenico Tedesco gevraagd wordt naar een mogelijke terugkeer van Axel Witsel en Toby Alderweireld. Deze week was het weer zover. Voor Philippe Albert is er over één geval duidelijkheid: "Gedaan is gedaan!"

Albert moet er mee lachen als die vragen telkens terugkeren. "Voor het WK in Qatar werd gezegd dat Witsel het spel te veel vertraagde en dat Alderweireld te traag was geworden. Sinds Tedesco aan het roer staat, is er geen week dat er geen verhaal passeert over een mogelijke terugkeer van die twee", zegt Albert bij Le Soir.

"We hebben dat vermeden in het geval van Courtois, aangezien de belangrijkste persoon zichzelf buitenspel zette door zijn verklaringen voordat hij zich helaas blesseerde."

Voor Witsel is er geen debat meer mogelijk, vindt Albert. "Niet alleen speelt hij in een driemansverdediging bij Atlético terwijl de Rode Duivels hebben gekozen voor een vlak viermansverdediging, maar de speler zelf heeft aangegeven dat het voorbij is. Waarom de pers, met name de Franstalige pers, ervoor kiest om te negeren wat hij in juni heeft gezegd, weet ik niet. Voorbij is voorbij en laten we verder gaan."

Voor Alderweireld maakt hij wel een uitzondering. "Ten eerste omdat hij zelf de deur niet volledig sluit en ten tweede, Vertonghen speelt heel veel en kan nog geblesseerd geraken. In dat geval zou de verdediging dringend behoefte hebben aan een ervaren speler als leidinggevende."

"De Antwerpenaar zou dan de aangewezen kandidaat zijn. En wie weet, kan hij een duo vormen met Vertonghen als Faes, Debast of De Winter niet voldoen in de komende interlands. Ik zeg niet dat Alderweireld moet worden opgeroepen, maar het is een oplossing die de bondscoach zeker achter de hand zal houden."