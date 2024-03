🎥 Kasper Schmeichel krijgt heel het stadion op de banken en Riemer zal blij zijn

Gisteravond speelde Kasper Schmeichel zijn 100e wedstrijd voor Denemarken. De Deense bond vergat dit niet en eerde hem met een kleine huldiging voorafgaand aan de wedstrijd.

Het hele Parken Stadium in Kopenhagen stond op voordat de wedstrijd tegen Zwitserland begon. Om de spelers op het veld toe te juichen natuurlijk, maar vooral ook om Kasper Schmeichel te eren.

De doelman van Anderlecht vierde gisteren zijn honderdste optreden in het Deense shirt. Samen met zijn drie kinderen werd hij enkele momenten voor de wedstrijd op het veld gedecoreerd.

Op 37-jarige leeftijd is Schmeichel de elfde Deense speler die de mijlpaal van 100 optredens in het nationale team bereikt. Gezien zijn hoge leeftijd zal hij echter hard moeten werken om het aantal van zijn vader Peter (121 caps) of het record van Simon Kjaer (130), nog steeds actief en gisteravond nog steeds aanvoerder, te evenaren.

👏 | Une standing ovation pour la 1️⃣0️⃣0️⃣ème sélection de Kasper Schmeichel. 🇩🇰💜 pic.twitter.com/Fj0BV7hWkc — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 23, 2024

Denemarken speelt gelijk

De wedstrijd eindigde in een gelijkspel tussen Denemarken en Zwitserland. Om de feeststemming niet te bederven, hield Schmeichel zijn doel schoon. Maar Denemarken slaagde er niet in te winnen: net als de Rode Duivels in Ierland eindigde de wedstrijd in een 0-0 gelijkspel.

Thomas Delaney stond ook in de basis en speelde een uur. Daar zal Brian Riemer uitermate blij mee zijn. Daarentegen kwam Kasper Dolberg pas in de laatste tien minuten binnen, terwijl Anders Dreyer de hele wedstrijd op de bank bleef.