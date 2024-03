🎥 Wauw! Dante Vanzeir pakt uit met absolute topprestatie tegen ploeg van Lionel Messi

Inter Miami heeft zaterdag een zware nederlaag geleden op het veld van New York Red Bulls. In de Big Apple verloor de competitieleider in de MLS met 4-0.

In de gietende regen kon Miami alweer niet op Lionel Messi rekenen. De Vlo heeft last van een hamstringblessure in het rechterbeen en miste ook al de wedstrijden tegen Montréal en DC United.

Dit betekende ook dat Messi afwezig was tijdens de vriendschappelijke wedstrijden van het Argentijnse nationale team tegen El Salvador (op 22 maart in Philadelphia) en Costa Rica (op 26 maart in Los Angeles).

De competitieleider moest zich nu zien te redden met Luis Suarez, Jordi Alba en Sergio Busquets, maar het voormalige trio van Barcelona kon niet overtuigen.

Het spitsenduo van Red Bulls - Vanzeir-Morgan - maakte Miami het leven zuur. Dante Vanzeir leverde vier assists, waarvan drie voor zijn aanvalsmaatje Lewis Morgan (3e, 51e en 69e minuut).

Ook de Venezolaan Wikelman Carmona (65e minuut) scoorde voor New York, waardoor ze nu gelijk staan met Miami in de stand. Beide teams hebben samen met Columbus Crew tien punten, maar Miami heeft al een wedstrijd meer gespeeld.