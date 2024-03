Amadou Onana als centrale verdediger? Domenico Tedesco is niet gek: zijn uitleg is logisch.

Domenico Tedesco heeft tijdens de oefenwedstrijd in Ierland tal van variaties uitgetest. Zo ver zelfs dat hij Amadou Onana liet spelen als centrale verdediger.

Toen het shirtnummer van Koni De Winter verscheen om plaats te maken voor Amadou Onana, leek alles erop te wijzen dat de Rode Duivels in de laatste dertig minuten zouden overschakelen naar een driemansverdediging.

Maar dat gebeurde absoluut niet: de speler van Everton nam de plaats van De Winter in het hart van de verdediging in, het tactische systeem veranderde niet. Een verrassing gezien het feit dat zelfs als jongens zoals Jan Vertonghen of Arthur Theate gespaard werden voor de wedstrijd van dinsdag tegen Engeland, er nog steeds een centrale verdediger zoals Zeno Debast op de bank zat.

De experimenten van Tedesco

Maar Domenico Tedesco herinnerde RTL eraan dat dit soort wedstrijden de gelegenheid biedt om te experimenteren, om spelers uit hun comfortzone te halen: "Het is ook ons werk om minder dan drie maanden voor het EK dingen te proberen, aantekeningen te maken, informatie te verzamelen. En dat is wat we vandaag hebben gedaan, ik heb veel informatie opgedaan."

De inzet van Onana als centrale verdediger was dus gepland: "We wilden dit al enkele weken zien, voor in het geval van een noodsituatie. Als tijdens een wedstrijd op het EK je geen wijzigingen meer kunt aanbrengen, maar een centrale verdediger moet vervangen, kan dit een optie zijn".

Een argument dat logisch klinkt, ook al heeft het niet bijgedragen aan een meer gecontroleerd einde van de wedstrijd.