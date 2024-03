Meningen van buitenlandse media over Arthur Vermeeren kunnen niet verder uit elkaar liggen na wedstrijd tegen Ierland

De Rode Duivels namen het zaterdag op tegen Ierland. Na een behoorlijk saaie pot voetbal, eindigde de wedstrijd op een 0-0 brilscore.

De Rode Duivels zorgden zaterdagavond niet voor veel spektakel in Dublin. De meegereisde fans bleven op hun honger zitten na een 0-0 gelijkspel.

Ook in de buitenlandse media waren de reacties duidelijk. Sky Sports merkte op de Belgen evengoed hadden kunnen verliezen van de Ieren.

'België had het meeste balbezit, al waren het de Ieren die de meeste kansen kregen. Ierland had kunnen winnen tegen de nummer vier van de FIFA-wereldranglijst, al moet wel gezegd worden dat veel wereldsterren ontbraken.'

Volgens het Engelse medium was er wel één Rode Duivel die zich goed liet zien. "Arthur Vermeeren was prominent aanwezig."

In Spanje waren ze duidelijk iets kritischer voor hem. 'Vermeeren speelde de hele wedstrijd op een onuitgegeven middenveld met Vranckx en Tielemans', klonk het bij Marca.

'Zijn passnauwkeurigheid was 89 procent, hij won twee duels en had twee geslaagde tackles. Vermeeren schitterde niet al te veel, in een eerder kleurloze voetbalmatch.'