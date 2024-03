Filip Joos met opvallend compliment aan JPL-club: "Ze hebben de beste staantribune, een historisch stadion"

Ook de play-downs zouden dit jaar wel eens heel interessant kunnen gaan worden. Charleroi begint er aan als favoriet, maar ook Kortrijk, Eupen en RWDM willen maar wat graag degradatie proberen te vermijden.

KV Kortrijk heeft op dit moment de wind wat in de zeilen. Onder de nieuwe coach Freyr Alexandersson is er stilaan iets neergezet en op de slotspeeldag van de reguliere competitie werd met 0-1 gewonnen bij RSC Anderlecht.

De coach wilde graag meteen doorspelen in de play-offs, een gevoel dat toch anders was bij Charleroi, Eupen en RWDM. En dus lijkt Kortrijk wel degelijk nog een kans te maken om de play-downs te winnen, of toch zeker de veertiende plek te pakken.

© photonews

"Als ze zo spelen in de play-downs, dan gaan er niet veel ploegen tegen winnen", bond Filip Joos de kat de bel meteen aan. "Al hebben ze nu ondertussen natuurlijk wel opnieuw iets te verliezen, omdat er het gevoel is dat het kan."

Beste staantribune van het land

En bovendien heeft Joos ook heel wat lof voor De Kerels: "Het is de beste staantribune van het land", aldus de analist bij 90 Minutes.

"Ik vind het echt een historisch stadion, het is echt iets helemaal anders dan pakweg KAS Eupen. Ik speelde er keigraag, het was het dichtste dat we ooit bij glorie zijn gekomen."