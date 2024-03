Na storm aan kritiek op nieuwe shirts laat Engeland voor wedstrijd tegen Rode Duivels spelersnamen weg én daar is een reden voor

Er was de voorbije week héél veel te doen over de nieuwe shirts van Engeland. Ook in de vriendschappelijke interland tegen de Rode Duivels zullen de Engelse shirts een hoofdrol opeisen. De namen zullen namelijk voor een helft verdwijnen.

De Engelse voetbalbond laat weten dat Engeland in de eerste helft van de vriendschappelijke interland tegen de Rode Duivels zonder naambedrukking van de spelers zal voetballen. En dat heeft een specifieke reden.

De Engelsen willen op die manier dementie op de voorgrond plaatsen. Na afloop van de eerste helft zullen de shirts geveild worden. De opbrengst gaat integraal naar het onderzoek van de Alzheimer's Society.

Waarom speelt Engeland zonder spelersnaam op het shirt?

Het is overigens niet de eerste keer dat The Three Lions met een gelijkaardige actie aandacht vragen voor dementie. Ook in 2022 was er een gelijkaardige actie van Engeland in een interland tegen Zwitserland.

De shirts van Engeland blijven op die manier in het nieuws. Bij de voorstelling van de nieuwe shirts was er namelijk een storm van kritiek. De Engelse vlag - en dan vooral het kruis van St. George - in de kraag van het shirt was namelijk niet rood, maar kreeg andere kleurtinten.

© Nike

Daar kon én kan de Britse publieke opinie niet mee om. Een petitie om het shirt aan te passen doet zelfs de ronde. De Engelse voetbalbond en Nike hebben ondertussen beslist dat er geen wijzigingen mogelijk zijn. Vooral de korte tijd voor de start van het EK is het probleem.